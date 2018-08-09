Максим Мартинюк: Буде високий урожай кукурудзи і зростання експорту в Китай

Світова торгова війна може надати шанс Україні збільшити об’єми експорту зернових культур в країни Азії та ЄС.

Своє ставлення до цього питання висловив в інтерв’ю агентству Reuters перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк. Він вважає, що можливий приріст на 10% українського експорту кукурудзи в Китай має об’єктивні чинники, головним з яких це збільшення мита на імпорт американської сільськогосподарської продукції в Китай завдяки конфлікту між Пекіном і Вашингтоном. Також важливим фактором є очікуваний в Україні в 2018 році рекордний врожай кукурудзи.

Перший заступник підкреслив, що кукурудза традиційно поставляється в Китай, який являється лідером серед імпортерів українського зерна. За даними Міністерства аграрної політики і продовольства з початку 2017/2018 маркетингового року Україна продала в Китай 2,9 млн. тон кукурудзи, що становить 16,4% від загального обсягу експорту цієї культури 17,7 млн. тон.

Посилаючись на прекрасний стан пізніх культур, таких як соя і кукурудза, Максим Мартинюк дав оптимістичний прогноз на урожай кукурудзи в цьому році, який може досягнути рекордних 27-28 млн. тон, якщо не буде екстремальних погодних катаклізмів. В минулому сезоні аграрії зібрали 24, 1 млн. тон кукурудзи. Також очікується збільшення експорту сої на нові ринки.

Багатий врожай кукурудзи повинен врівноважити зменшення обсягів пшениці в 2018 році на 12-16% до 22-23 млн. тон, яке може статися через погані погодні умови в Україні цього літа.

– Буде мінус в озимих культурах – починаючи від ріпаку і закінчуючи озимою пшеницею. Такий стан речей пояснюється дощами, які пройшли нещодавно в більшості районів України. Непогода знизила якість пшениці, тому важко наперед оцінити обсяги продовольчого зерна, -оцінюючи перспективи врожайності зернових, спрогнозував Максим Мартинюк.

Клас української пшениці різний в залежності від районів, які мають різні кліматичні умови. Перший заступник звернув увагу на те, що у центральній і західній областях України урожай пшениці в основному складається з фуражного зерна, а у південних регіонах якість культури має високий рівень. В деяких регіонах вдалося зібрати пшеницю перед дощами, що дозволило зберегти її властивості.

На сьогодні з 76% посівної площі в Україні вже зібрано 17 млн. тон пшениці, з яких, по інформації з ринкових джерел, 10 тон – продовольче зерно.

Для зростання соняшника була сприятлива погода, тому урожай цієї культури буде дуже високим і складе 13,3 млн. тон. Це другий за обсягом результат після 1991 року.

Держава планує цього року зібрати всього зернових на рівні 60 млн. тон, повідомив Максим Мартинюк. Він підкреслив, що обсяг експорту не зменшиться і його обсяги залишаться на рівні 40 млн тон. У минулому маркетингову сезоні 2017/18 року за кордон було продано 39,4 млн. тон, з яких 17,8 млн. тон була кукурудза, а 17,2 млн. тон – пшениця. На сьогодні Україна вже експортувала близько 1,5 млн. тон зерна.

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