Один загинув і трьох поранено. На Донбасі після бою зник військовий

Минулої доби бойовики обстріляли позиції військових ЗСУ на Донбасі 44 рази, в тому числі двічі з важкого озброєння. Один захисник загинув, трьох поранено. З одним бійцем втрачено зв’язок, його шукають.

8 серпня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП, повідомляє штаб ООС.

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Золотого, Луганського, Новолуганського, Новоселівки Другої, Новомихайлівки, Красногорівки, Мар’їнки, Авдіївки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

Разом із тим, противник обстріляв із 82-мм мінометів наші позиції біля Кримського та Авдіївки, а неподалік від Майорська зафіксоване бойове зіткнення.

Внаслідок бойових дій один захисник України загинув, троє отримали поранення. З одним військовослужбовцем Об’єднаних сил втрачено зв’язок у ході бойового зіткнення. Пошуки тривають.

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О 06.25 год зі стрілецької зброї ворог відкрив вогонь у напрямку КПВВ Майорське. Оголошено режим Червоний. Пропуск громадян тимчасово призупинений. Важке озброєння поточної доби не застосовувалося.

За даними розвідки двох окупантів знищено, четверо дістали поранення.

Раніше противник 36 разів відкривав вогонь по позиціях військ ЗСУ, в тому числі 5 разів із важкого озброєння.

Фото: Міноборони України