Перший політ в космос, прийняття Конституції та розквіт економіки: Україна за часів Кучми

Сьогодні виповнюється 80 років другому президенту України Леонідові Кучмі. Факти ICTV зібрали найбільш знакові та цікаві події за часів президенства Леоніда Даниловича.

Леонід Кучма очолив країну, в якої не було життєздатної економіки, своєї валюти, повноцінної Конституції та міжнародної репутації. За десять років його керування Україна перейшла від глибокої кризи до рекордного економічного зростання, зайняла помітне місце на міжнародній арені та стала конкурентоздатною державою.

Він змінив на президентській посаді свого тезку Леоніда Кравчука. Інженер за освітою, один з найуспішніших конструкторів та випробувачів українських ракет. Більше 20 років він віддав роботі на Південмаші, найбільшому у радянські часи заводі військової та ракетно-космічної техніки, та у Конструкторському бюро “Південне”. Займав ключові позиції і як конструктор, і як директор. Мав за плечима досвід депутатської роботи та посаду прем’єр-міністра.

У липні 1994 року, коли Кучма став президентом, йому у спадок дісталась країна у стані гіперінфляції. Україну оповили безробіття, борги по зарплатні та космічні цифри на цінниках у продуктових магазинах, катастрофічне падіння економіки та рекордна, п’ятизначна інфляція. Новообраний президент почав діяти – негайно і рішуче. Далі згадаємо найбільші історичні події в Україні періоду президентства Леоніда Кучми.

Топ-10 подій в Україні 1994-2005 років

Вступ до Ради Європи

9 листопада 1995 року Україна стала 37 членом авторитетної європейської організації. Своїм вступом країна засвідчила демократичний вибір та послідовність у проведенні реформ, спрямованих на захист прав людини та зміцнення демократичних інститутів.

Зокрема, в цей рік був введений мораторій на смертну кару, а на початку нульових внесені зміни до Кримінального кодексу про заборону смертних вироків. Членство в РЄ також дало можливість Україні брати участь у виробленні спільної політики держав Європи.

Прийняття Конституції

28 червня 1996 року завершився складний процес, який тривав кілька років.

Верховна Рада ухвалила головний документ країни і, таким чином, Україна отримала нову Конституцію. Вона і зараз перебуває у стадії реформування і змін, але вважається одним з найдосконаліших документів серед демократичних країн.

Грошова реформа

2 вересня 1996 року офіційно стартувала грошова реформа. В Україні з’явилась своя валюта –гривня та копійки. Одна гривня дорівнювала ста тисячам купоно-карбованців, які були у вжитку до цього. А за 100 доларів давали 176 гривень. Пройшов перехід з карбованців рекордно швидко – старі гроші витіснили з ринку за два тижні.

Співпраця з НАТО

9 липня 1997 року стало початком тривалого співробітництва України та Альянсу. Цього дня було підписано Хартію про особливе партнерство між Україною і НАТО.

Тоді 16 лідерів держав, генсек організації з одного боку та президент України з іншого зобов’язались розширяти співробітництво та розвивати партнерство. Як результат такої співпраці, у травні 2002 року на засіданні РНБО Леонід Кучма вперше в історії України визначив курс держави на вступ до НАТО, який сьогодні став стратегічним.

Кримське питання

В перший рік президенства Кучми був величезний ризик втратити півострів. Тодішній “президент” Криму Юрій Мєшков вів активну сепаратистську діяльність з Росією. Президент України діяв гнучко, дуже оперативно і ефективно: придушення “мєшковщини”, введення норми, що Крим – Україна.

У 2003 році Росія повторила спробу послабити Україну та дестабілізувати Крим, почавши будівництво дамби зі своєї території до українського острова Тузла (Керч). Кучма перервав свій візит до Латинської Америки та прибув на острів.

Він негайно організував військові заходи по його обороні і оголосив про свій наказ відкривати вогонь у разі порушення росіянами українського кордону. Будівництво дамби зупинилося, спроба зазіхання на український суверенітет захлинулася. На жаль, неспроможність України у 2014 році відповісти на дії Росії так само рішуче привела до російської анексії Криму.

Україна в космосі

У 1995 році Україна запустила свій перший супутник в космос, а вже 19 листопада 1997 року на борту американського космічного корабля Колумбія вирушив у космос перший і поки що єдиний космонавт незалежної України Леонід Каденюк.

Місія тривала 16 діб. Починаючи з 1999 року Україна брала участь у елітному міжнародному проекті Sea Launch, таким чином потрапивши до першої десятки (а за підсумками деяких років, по кількості запусків – і до п’ятірки) космічних держав світу.

Економічне зростання

2000 рік показав небувалий до цього економічний ріст. Після буремних 90-х років наша держава почала відновлювати свій потенціал.

Запущені у 90-х реформи мали довгостроковий ефект – приватизація великих підприємств, розпаювання колишніх колгоспів та спрощення оподаткування для бізнесу. У 2004-му, останньому президентському році Кучми, зростання ВВП України склало 12%. Це був рекорд міжнародного рівня.

Візит Папи

23-27 червня 2001 року на запрошення Леоніда Кучми до України вперше в історії завітав глава католицької церкви Папа Іван Павло ІІ.

Незважаючи на те, що в Україні переважає православ’я, приїзд головного католика світу викликав чималий ажіотаж серед населення. Проїзд містами у папамобілі вивів на вулиці тисячі людей. А світові ЗМІ чи не вперше віддали темі України головні місця на своїх шпальтах.

Зупинка ЧАЕС

15 грудня 2000 року Україна прийняла рішення про закриття Чорнобильської атомної станції. Через 14 років після техногенної катастрофи з метою безпеки країна добровільно погодилась на втрату значної кількості електроенергії.

Було створено комісію, яка займалась пом’якшенням соціальних наслідків від закриття станції. Руку допомоги Україні тоді обіцяла і міжнародна спільнота, яка втратила довіру до мирного атому. Однак історія показала, що вирішувати це питання Україні довелось самотужки.

Політреформа

У грудні 2004 року Леонід Кучма не лише відмовився застосовувати силу проти Майдану і своєю посередницькою діяльністю привів Помаранчеву революцію до мирного розв’язання конфлікту, а ще й змусив всі сторони погодитися на прийняття парламентсько-президентської моделі, за якою Україна живе й тепер.

Післямова

Часи президентства Леоніда Кучми були насиченими і без перебільшення історичними. У 90-ті та 2000-ні Україна вперше за багато століть змогла робити самостійні кроки, розпочала шлях на міжнародній арені та прийняла чимало життєво важливих рішень, які досі впливають на наші життя, і будуть впливати в майбутньому.

Фото: прес-служба Леоніда Кучми

Яна Семенюк