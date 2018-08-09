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Помилування Сенцова: адвокат розповів, скільки доведеться чекати

Для помилування українського політв’язня Олега Сенцова відповідне подання повинна розглянути спеціальна комісія.

Олег Сенцов

Адвокат українського політв’язня Олега Сенцова Дмитро Дінзе заявив, що спеціальна комісія розглядає і дає президенту Росії висновок з рекомендаціями щодо помилування громадян від 2 тижнів до 1 місяця, повідомляє Радіо.Свобода.

– Необхідний відповідно до законодавства набір дій включає в себе створення комісії, яка повинна отримати висновок з колонії про фізичний стан ув’язненого і його поведінку. Приблизно те ж саме, що відбувається при ухваленні рішення під час УДЗ. Потрібно отримати психологічний висновок, висновок від керівництва колонії, чи є якісь нарікання або заохочення за час відбування покарання. У результаті робиться висновок, чи становить він суспільну небезпеку і чи можна його помилувати. Виносяться рекомендації, які розглядає президент і ухвалює рішення, – йдеться у повідомленні.

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До слова, політв’язень, український режисер Олег Сенцов переживає третій криз, він не має наміру відмовлятися від голодування та погодився на відеозйомку в колонії з боку громадської спостережної комісії.

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