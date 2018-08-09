Помилування Сенцова: адвокат розповів, скільки доведеться чекати

Адвокат українського політв’язня Олега Сенцова Дмитро Дінзе заявив, що спеціальна комісія розглядає і дає президенту Росії висновок з рекомендаціями щодо помилування громадян від 2 тижнів до 1 місяця, повідомляє Радіо.Свобода.

– Необхідний відповідно до законодавства набір дій включає в себе створення комісії, яка повинна отримати висновок з колонії про фізичний стан ув’язненого і його поведінку. Приблизно те ж саме, що відбувається при ухваленні рішення під час УДЗ. Потрібно отримати психологічний висновок, висновок від керівництва колонії, чи є якісь нарікання або заохочення за час відбування покарання. У результаті робиться висновок, чи становить він суспільну небезпеку і чи можна його помилувати. Виносяться рекомендації, які розглядає президент і ухвалює рішення, – йдеться у повідомленні.