Потяги Укрзалізниці поділять на 3 класи – відмінності

До кінця літа 2018 року Укрзалізниця поділить потяги на 3 класи.

Начальник департаменту пасажирських перевезень далекого прямування Олександр Красноштан заявив, що Укрзалізниця планує до кінця літа 2018 року поділити потяги на 3 класи – комфорт, стандарт та економ, передає Delo.ua.

– Ідея в тому, що якщо пасажир купує квиток на поїзд класу комфорт, він отримає новий вагон (термін служби до 10 років), біотуалети, кондиціонування, тощо Це буде повний пакет послуг. Ми припускаємо, що в поїздах класу комфорт будуть тільки купе і СВ-вагони. Маршрутна швидкість в таких поїздах становитиме не менше 70 км/год, це буде найзручніший час прибуття поїзда. У поїздах типу стандарт допускатимуться плацкарти хорошого рівня, з кондиціонером, з біотуалетом. У цих потягах швидкість буде менше, ніж 70 км/год, – розповів Красноштан.

За його словами, в економ-поїздах будуть старші вагони. Також там може не бути біотуалета та кондиціонера.

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До слова, Укрзалізниця введе єдиний квиток на поїзд і літак. Він може бути запущений вже після старту швидкісної електрички в аеропорт Бориспіль.