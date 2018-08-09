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Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 9 серпня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 9 серпня, буде сухою та сонячною.

За прогнозами Укргідрометцентру, 9 серпня в Україні буде суха та сонячна погода.

Вітер північно-східний (у західних областях південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°. У південній частині та на Закарпатті вночі 15-20°, вдень 27-32°.

Читайте: Спека в Україні посилиться – дата

9 серпня у Києві комфортна літня погода. Без опадів.

Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

Ми також писали про те, якою буде погода в Україні в серпні.

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