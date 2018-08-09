Росії потрібно, щоб України не стало. Ми цього не допустимо – інтерв’ю Леоніда Кучми

Сьогодні свій 80-й день народження відзначає 2-й президент України Леонід Кучма. Шеф-редактор Фактів ICTV Олена Фроляк поспілкувалася з ним щодо теперішнього та майбутнього України, обговорили Мінські домовленності та згадали, через що вимушена була пройти наша держава.

– Ранок для мене починається дійсно рано. Виходжу на вулицю – і мінімум годину швидким кроком з палками займаюся. Відчуваєш себе іншою людиною, – розповідає Леонід Кучма.

За хороший вигляд і фізичну форму завдячує генам, хорошим звичкам і тренажерній залі, де можна на залізі зігнати всю злість.

У ексклюзивному інтерв’ю Леонід Кучма розповів про перші успішні кроки України, чого не вистачає чинній владі та куди ми рухаємося далі.

Далі – пряма мова.

Рецепт успіху

– Коли я вперше прийшов у кабінет президента Кравчука, то сів за стіл і взявся за голову. Здавалося, що неможливо було нічого зрушити з місця.

Але на першому плані було, щоб в Україні з`явилась влада, яка б у першу чергу зайнялась економікою.

Якщо люди не відчують хоча б якихось зрушень, то ти дарма прийшов на цю посаду.

Економікою і проблемами займалися професійні люди. У нас не було партійності щодо уряду, не було кумовства. Це дало можливість вийти з тієї ситуації, бо країна мала спад виробництва та інфляцію.

Уже в 1999 році інфляція суттєво зменшилась і почався нормальний процес. За цей час вдалося прийняти Конституцію, яку високо оцінили у світі – Венеціанська комісія, наприклад.

З`явилась президентсько-парламентська модель. Ми і зараз бачимо по парламенту. Будь-які закони довго проходять. А в той час треба було терміново приймати рішення.

Ми вийшли з тієї ситуації. Мені не соромно було передавати владу, коли країна розвивалася нормальними темпами. Нам заздрили у світі. Казали, що це українське чудо поряд з азіатськими чудами.

А зараз я не можу зрозуміти: коли у країні йде війна, наша політична еліта не може об’єднатись для вирішення цієї головної проблеми. Потім вже має бути питання парламентський та президентських виборів тощо.

Зовнішня політика

– Це не я вигадав поняття “багатовекторність”. Треба працювати в інтересах Української держави.

Я вважаю, що Китай повинен сьогодні бути нашим одним із основних партнерів, насамперед, в економічному розвитку. Китайська економіка наразі практично перша у світі.

Коли ми зрозуміли, що США – країна номер 1 і треба мати з нею стратегічні відносини, – ми цього добилися

Тим більше, країна, яка знаходиться географічно між Європейським союзом та Росією, повинна працювати з усіма. Сьогодні змінилася ситуація, бо у нас війна.

Нам треба співпрацювати з усім світом і шукати партнера, який би працював на рівні партнерів, а не дивився, яку вигоду з нас треба взяти.

Тузла

– Коли почалася ситуація з Тузлою – це вже стало для нас серйозною перевіркою. Розпочолося серйозне, коли я полетів на 10 днів у Південну Америку. Якщо б я 10 днів пробув там, я б приїхав – і вже б стояв російський прикордонник.

Думаєте, нас би хтось захистив? Було б те ж саме, що з Будапештським меморандумом.

Але я зробив дуже серйозну заяву. Ми створили військово-прикордонну команду на цьому острові.

Заявили чітко: якщо далі продовжуватимуть – відкриємо вогонь. Я публічно сказав про це. І повинен був.

Крим

– Вони (Росія. – Ред.) дивилися на нашу слабкість. Тим більше, то був перехідний період української влади. Була і боязнь, і нерішучість. Адже влади у нас практично не було.

Якщо б з тими зеленими чоловічками, коли вони захопили Крим, зробили те ж саме, що Росія зробила у Беслані… Це ж не їхні, як казали, – значить терористи.

А з терористами відповідна розмова повинна бути! Коли Росія побачила, що ми нічого не робимо, – ми отримали те, що маємо.

Мінські домовленості

– Росії Донбас не потрібен. Вона вкладає туди великі кошти. А що вона потім матиме? Отримати зруйновану територію ? Їм просто потрібно тиснути на Україну, щоб її не стало.

Ми цього не дозволимо! Такі настрої у людей – захищати до останнього. Лише треба приділити увагу цим регіонам на рівні влади, щоб люди зрозуміли, що вони наші; щоб ми вже сьогодні там почали ремонт шкіл, дитячих садочків тощо. Тоді люди будуть повертатись звідсіля.

А ось питання блокади з нашого боку – абсурд! Кого ми блокуємо ? Тих, хто набрав клумки, щоб накормити свої сім`ї?

Перед тим, як приймати рішення, треба думати про наслідки. Як це буде для наших людей? Люди чекають, що Україна покаже своє я, своїми діями.

Сподіваюся, що європейці, виходячи з ситуації, що складається, зрозуміють, що їм треба багато проблем брати на себе.

Побажання на День незалежності України

– Бажаю, щоб люди День незалежності зустрічали з вірою, що наша влада зробить все, щоб у людей з’явилися надія, що зрештою ми все вирішимо.

Сьогодні, на жаль, настрою такого в українців немає. Сподіватимемося, що він з`явиться.

Крім того, бажаю, щоб влада всім говорила правду. Якою б гіркою та не була.

Детальніше дивіться в ексклюзивному інтерв’ю:

Спілкувалася Олена Фроляк