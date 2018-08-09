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Rozetka і EVO можуть об’єднатися

Інтернет-супермаркет Rozetka і група компаній EVO планують об’єднатися, щоб спільно вибудувати екосистему для покупців і продавців і створити більше можливостей для українських підприємців на своїх платформах.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив засновник Rozetka.ua Владислав Чечоткін.

– В результаті планованої угоди Rozetka викупить частку Naspers в групі компаній EVO. Частка засновників EVO трансформується в частку в об’єднаній компанії. Всі існуючі проекти продовжать свою роботу, а операційне управління бізнесами залишиться незмінним, – написав він.

За словами засновника, об’єднана компанія продовжить активно розвивати напрямок маркетплейсів, що дозволить малим і середнім українським підприємцям продавати товари через сайти об’єднаної компанії.

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Надалі, завдяки логістиці Розетки, споживачі отримають більш оперативну доставку товарів від підприємців-продавців маркетплейсів.

– Напрямок Маркетплейс у Розетки розвивається найбільш динамічно. Уже зараз істотну частку продажів забезпечує “довгий хвіст” товарів, що доставляються третіми продавцями, – прокоментував плани засновник Rozetka.ua Владислав Чечоткін.

Раніше Факти ICTV писали, що мережа інвесторів FAIRR підготувала світовий рейтинг найбільших в світі постачальників м’ясних і рибних продуктів. Згідно з дослідженням, “високим ризиком” відзначені 60% компаній вартістю $152 мільярдів.

Фото: dreamstime

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