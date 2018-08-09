Rozetka і EVO можуть об’єднатися

– В результаті планованої угоди Rozetka викупить частку Naspers в групі компаній EVO. Частка засновників EVO трансформується в частку в об’єднаній компанії. Всі існуючі проекти продовжать свою роботу, а операційне управління бізнесами залишиться незмінним, – написав він.

За словами засновника, об’єднана компанія продовжить активно розвивати напрямок маркетплейсів, що дозволить малим і середнім українським підприємцям продавати товари через сайти об’єднаної компанії.

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Надалі, завдяки логістиці Розетки, споживачі отримають більш оперативну доставку товарів від підприємців-продавців маркетплейсів.

– Напрямок Маркетплейс у Розетки розвивається найбільш динамічно. Уже зараз істотну частку продажів забезпечує “довгий хвіст” товарів, що доставляються третіми продавцями, – прокоментував плани засновник Rozetka.ua Владислав Чечоткін.