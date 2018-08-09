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Факти / Україна / Сплутав збори і побори. Начальника департаменту ДФС впіймали на хабарі в $20 тис./

Сплутав збори і побори. Начальника департаменту ДФС впіймали на хабарі в $20 тис.

У Києві на хабарі в $20 тис. затримали начальника департаменту податків і зборів із фізичних осіб Державної фіскальної служби України Павла Дроняка.

Павла Дроняка затримали

Столична прокуратура спільно з Нацполіцією затримали на гарячому начальника Департаменту податків і зборів із фізичних осіб ДФС України, повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

– Чиновник сплутав збори і побори. За зменшення штрафних санкцій з трьох підприємців вимагав $20 тис.

Закон і справедливість, – написав він у Facebook.

Читайте: Корупція на митниці: Україна щорічно втрачає €4 млрд – ЗМІ

Раніше правоохоронці затримали за хабарництво мера міста Сколе. Це другий випадок вимагання Володимиром Москалем за неповних 3 роки.

Фото: Юрій Луценко/Facebook

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