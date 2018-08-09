Сплутав збори і побори. Начальника департаменту ДФС впіймали на хабарі в $20 тис.

У Києві на хабарі в $20 тис. затримали начальника департаменту податків і зборів із фізичних осіб Державної фіскальної служби України Павла Дроняка.
Столична прокуратура спільно з Нацполіцією затримали на гарячому начальника Департаменту податків і зборів із фізичних осіб ДФС України, повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
– Чиновник сплутав збори і побори. За зменшення штрафних санкцій з трьох підприємців вимагав $20 тис.
Закон і справедливість, – написав він у Facebook.
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Раніше правоохоронці затримали за хабарництво мера міста Сколе. Це другий випадок вимагання Володимиром Москалем за неповних 3 роки.
Фото: Юрій Луценко/Facebook
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