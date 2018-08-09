Суд залишив Савченко за гратами до вересня

Київський апеляційний суд у четвер відмовив у клопотанні адвокатів Надії Савченко про зміну запобіжного заходу.

Головуючий на засіданні не тільки відхилив клопотання про взяття Савченко на поруки, але також ще і залишив нардепа за гратами до 7 вересня, як це раніше вирішив суд першої інстанції.

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Після оголошення рішення в залі почалася бійка. При цьому адвокати Савченко заявили, що оскаржуватимуть рішення в міжнародному суді.

Раніше Факти ICTV писали, що слідство встановило можливі точки обстрілу, звідки Надія Савченко і Володимир Рубан планували здійснити теракт.

Фото: УНІАН.