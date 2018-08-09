Ситуація критична: Денісова просить перевезти Сенцова до лікарні у Москві

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням організувати перевезення Олега Сенцова до московської лікарні, аби врятувати йому життя.

Про це вона повідомила у Facebook після розмови з Москальковою.

– Ситуація потребує швидкого реагування. Від перебування в міській лікарні Лабитнангі Олег відмовився. Але там й немає фахівців, які можуть вивести його з процесу голодування…Такі спеціалісти є в Інституті професора Ніколаєва у Москві і в Київському НДІ геронтології, – написала вона.

Денісова наголосила, що попросила надати для цього літак санавіації, бо потягом він не доїде.

– Потрібно врятувати людині життя. Звернення мами вже передали в Спецкомісію з помилуванню, і я попросила уповноваженого РФ пришвидшити цю справу щодо помилування або обміну, з огляду на критичну ситуацію, – розповіла омбудсмен.

Вона також повідомила, що говорили з Москальковою про можливий обмін Олексія Седікова на Олега Сенцова, проте Росія вперто наполягає на тому, що Сенцов громадянин РФ і тому обмін неможливий.

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При цьому адвокат українського режисера Олега Сенцова Наташа Добрева попросила уповноваженого Росії при Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) Михайла Гальперіна сприяти його переведенню з колонії на Ямалі до цивільної лікарні у Криму.

Раніше Людмила Денісова заявила, що готова негайно вилетіти в Росію, щоб побачитися з Олегом Сенцовим.

Фото: УНІАН