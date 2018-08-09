У Києві на Великій Окружній на рік обмежать рух – причина

У Києві протягом року діятимуть часткові обмеження для руху транспорту на Великій Окружній дорозі та на проспекті Глушкова.
Про це йдеться у розпорядженні Київської міської державної адміністрації від 31 липня, передає УНІАН.
Часткові обмеження запроваджуватимуть у зв’язку з прокладанням лінії електропередач.
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Розпорядження підписано у зв’язку зі зверненням ПАТ ДТЕК Київські тепломережі, яке виконуватиме будівельні роботи.
Згідно з документом, нову лінію передбачено прокласти у період з 1 серпня 2018 року по 5 липня 2019 року.
Раніше Факти ICTV писали, що в Україні до кінця 2018 ціни на бензин виростуть на 5%.
Фото: 1551.gov.ua
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