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У Києві на Великій Окружній на рік обмежать рух – причина

У Києві протягом року діятимуть часткові обмеження для руху транспорту на Великій Окружній дорозі та на проспекті Глушкова.

Про це йдеться у розпорядженні Київської міської державної адміністрації від 31 липня, передає УНІАН.

Часткові обмеження запроваджуватимуть у зв’язку з прокладанням лінії електропередач.

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Розпорядження підписано у зв’язку зі зверненням ПАТ ДТЕК Київські тепломережі, яке виконуватиме будівельні роботи.

Згідно з документом, нову лінію передбачено прокласти у період з 1 серпня 2018 року по 5 липня 2019 року.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні до кінця 2018 ціни на бензин виростуть на 5%.

Фото: 1551.gov.ua

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