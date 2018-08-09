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Україна підготує нову резолюцію ООН щодо Криму

Петро Порошенко доручив українським дипломатам готувати нову резолюцію щодо Криму на наступну сесію Генасамблеї ООН, аби припинити спекуляції щодо статусу півострова.

Генасамблея ООН

Про це заявив президент України Петро Порошенко.

– Україна продовжує боротьбу за деокупацію Криму, за права і свободи кримськотатарського народу.

Я дав доручення дипломатам готувати нову резолюцію щодо Криму на наступну сесію Генасамблеї ООН, щоб зупинити будь-які спекуляції щодо статусу Криму, – написав він у Facebook.

Порошенко також зауважив, що Генасамблея вже неодноразово підтримала позицію України, зокрема щодо порушення прав кримських татар.

– Тож позиція цивілізованого світу залишається незмінною: “Крим – це Україна”, – додав він.

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У Міжнародний день корінних народів світу президент нагадав, Україна робить усе, щоб “наблизити час, коли корінний народ – кримські татари – надалі плекатимуть унікальні традиції своїх предків у вільному українському Криму”.

До слова, Держдеп США ухвалив Кримську декларацію і закріпив політику невизнання анексії півострова Росією.

Фото: Dreamstime

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