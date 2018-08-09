В Україні налагодять серійне виробництво дефіцитних боєприпасів – Порошенко

Найближчим часом в Україні виробництво боєприпасів великих калібрів стане серійним.

Про це заявив президент України Петро Порошенко в ході запуску нової виробничої ділянки з виготовлення артилерійських снарядів великих калібрів ДАХК Артем, передає Інтерфакс-Україна.

– Ми сьогодні вже готові до того, щоб найближчим часом поставити виробництво найбільш дефіцитних боєприпасів на серійний потік, – говорить Порошенко.

Президент вказав, що Міністерство оборони України розробило за його дорученням цільову програму по новому виробництву артилерійських боєприпасів.



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До речі, Львівський державний авіаційно-ремонтний завод разом з іншими підприємствами Укроборонпрому удосконалив два винищувачі МіГ-29МУ1 і передав їх на озброєння ЗСУ.