PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / В Україні налагодять серійне виробництво дефіцитних боєприпасів - Порошенко/

В Україні налагодять серійне виробництво дефіцитних боєприпасів – Порошенко

Найближчим часом в Україні виробництво боєприпасів великих калібрів стане серійним.

Петро Порошенко

Про це заявив президент України Петро Порошенко в ході запуску нової виробничої ділянки з виготовлення артилерійських снарядів великих калібрів ДАХК Артем, передає Інтерфакс-Україна.

– Ми сьогодні вже готові до того, щоб найближчим часом поставити виробництво найбільш дефіцитних боєприпасів на серійний потік, – говорить Порошенко.

Президент вказав, що Міністерство оборони України розробило за його дорученням цільову програму по новому виробництву артилерійських боєприпасів.

Читайте: Бойовики обстріляли авто військових під Золотим: 1 загиблий, 4 поранених

До речі, Львівський державний авіаційно-ремонтний завод разом з іншими підприємствами Укроборонпрому удосконалив два винищувачі МіГ-29МУ1 і передав їх на озброєння ЗСУ.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Генасамблея ООН
Україна підготує нову резолюцію ООН щодо Криму
Винищувачі РФ з гіперзвуковою ракетною зброєю Dagger
РФ і Китай створюють зброю, від якої у США немає захисту – американський генерал
Порошенко переговорив з держсекретарем США – основні тези
Снайперська гвинтівка
Українська армія отримає канадські снайперські гвинтівки PGW LRT-3
ЗСУ
Слава Україні! Порошенко доручив змінити військове вітання
порошенко
Вибори 2019: РНБО розгляне протидію втручання РФ
ЄС
ЄС готовий приєднатися до відновлення і розвитку Донбасу – Порошенко
День Воздушных сил ВСУ
День Повітряних сил ЗСУ: Порошенко і Гройсман привітали військових льотчиків
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка