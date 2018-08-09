В Україні зловили на гарячому відомого екс-чиновника

Колишній перший заступник голови правління ПАТ Укргазвидобування, власник видання Insider Олексій Тамразов затриманий при спробі дати хабар у розмірі $200 тис.

Про це повідомляє в Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

Хабар Тамразов хотів дати прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов’язаному з діяльністю злочинної організації Януковича.

Тамразова затримали під час спільної операції Генінспекціі Генпрокуратури і СБУ.

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Пізніше прес-секретар Луценка Лариса Сарган уточнила, що правоохоронці задокументували факт передачі половини від раніше обумовленої суми неправомірної вигоди, тобто $100 тис., заступнику начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури України.



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Олексій Тамразов з 2010 по березень 2014 року обіймав посаду першого заступника голови правління державного ПАТ Укргазвидобування. Також був власником ТОВ Всеукраїнська медіа група (видання Insider).

Раніше правоохоронці затримали за хабарництво мера міста Сколе. Це другий випадок вимагання Володимиром Москалем за неповних 3 роки.