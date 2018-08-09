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Вбивство ветерана АТО Сармата було замовним

Вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка було замовним.

убийство олешко

Про це заявив перший заступник голови Національної поліції, начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.

– У нас є всі підстави вважати, що це – замовне вбивство. Сліди ведуть за межі Бердянська та Запорізької області. Зараз ми встановлюємо всіх учасників від виконавців і пособників до замовників. Є певні напрацювання. Упевнений, що найближчим часом будуть затримані всі причетні до скоєння вбивства, – зазначив він.

ЧитайтеВбивство Сармата: поліція зловила підозрюваного

Поліція встановлює всіх учасників злочину.

Нагадаємо, у місті Бердянськ Запорізької області 31 липня убитий Віталій Олешко.

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