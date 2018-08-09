Відродження наполягає на виконанні рішення КСУ щодо соцгарантій чорнобильцям

Депутати групи партія Відродження зареєстрували в парламенті законопроект, який забезпечить набуття чинності рішення Конституційного суду України (КСУ) щодо відновлення соціальних гарантій чорнобильцям.

Про це повідомив голова Політради партії Відродження Володимир Пилипенко.

Нагадаємо, своїм рішенням від 17 липня 2018 року КСУ визнав неконституційними окремі норми законів про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України і про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Закони були ухвалені 2014 року і звужували або взагалі скасовували низку прав чорнобильців.

Отже, КСУ відновив права чорнобильців 2-ї категорії на безкоштовне забезпечення санаторно-курортними путівками, права потерпілих від Чорнобильської катастрофи дітей на безкоштовний проїзд Україною усіма видами транспорту, право на щорічне безкоштовне санаторно-курортне обслуговування, на виплату їхнім батькам допомоги й грошової компенсації. Окрім того, відновлені права чорнобильців на безкоштовне придбання ліків, безоплатне позачергове зубопротезування, право на 50%-ву знижку на оплату житлово-комунальних послуг від розміру середньомісячного сукупного доходу їх сімей, а також інші права.

– Норми про скасування обмежень на розмір додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та виплати компенсацій сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи держава мусить переглянути відразу після рішення Конституційного суду. Але низку норм – наприклад, зміни до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – повинен ще ухвалити парламент. Тільки після цього рішення КС зможе запрацювати на повну силу. Для цього депутати групи партія Відродження зареєстрували законопроект, який мусить прискорити цей процес. Вимагатимемо, щоб парламент восени розглянув це питання як першочергове, – пояснив Володимир Пилипенко.

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Як зазначено на сайті парламенту, законопроект щодо внесення змін до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (щодо приведення його норм у відповідність із рішенням Конституційного Суду України від 17 липня 2018 року № 6-р/2018) зареєстровано 8 серпня 2018 року за номером 9016.