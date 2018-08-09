Які продукти здорожчають восени: прогноз експертів

Восени будуть дорожчати соціальні сорти хліба, крупи, овочі і цукор, а олія рослинна здешевшає.

Такий прогноз озвучив директор Української асоціаціі постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, пише Сегодня.

– Курс долара впливає на вартість хліба. Адже виробники купують зерно за світовими цінами, навіть якщо закупівлі відбуваються всередині країни. Тому до кінця року хліб соцсортів може вирости на 8%. І якщо зараз кіло коштує 16 грн/кг – зростання складе 1,3 грн, – пояснив експерт.

Він також вважає, що у серпні вартість борщового набору знизиться на 20%, оскільки очікується сезон збору овочів, але вже восени він додасть 30%.

– Різні овочі дорожчатимуть по-різному. Цибуля може підскочити у ціні в грудні. А капуста, буряк, картопля і морква будуть поступово дорожчати – середнє зростання цін може скласти 1,5-6 грн, – прогнозує Дорошенко.

Читайте: Ціни на продукти у 2018 році – що подорожчає і коли

За його словами, до кінця року крупи, макарони і борошно подорожчають на 3-5%, а цукор – на 15%. Водночас, рослинна олія має здешевшати – приблизно на 1 грн.

У свою чергу, аналітик Украгроконфедерації Неля Онищенко вважає, що нинішній урожай може вплинути на вартість хлібобулочних виробів.

– Проблема врожаю полягає у його поганій якості. Літо принесло країні аномальну погоду: в одних районах спостерігалася посуха, в інших – дощі. В результаті якість пшениці погіршився, і буде не так багато якісного зерна для виготовлення хліба, борошна, макаронів. А на світових ринках зростають ціни на зерно. Все це може привести до осіннього зростання цін на 10%, – говорить вона.

Онищенко розповіла також, що хороший урожай очікується по борщовому набору, соняшнику, гречці, але через зростання долара витрати на виробництво продуктів можуть зрости на 5-10%.

Раніше ми писали, яким буде курс долара та як здорожчають продукти в 2021 році.

Фото: pixabay.com