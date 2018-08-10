Перші фото нової самохідної артилерійської установки Богдана зі 155-міліметровою гарматою під стандарт НАТО, яку Україна буде випускати серійно, з’явилися в мережі.

Перші фото нової САУ Богдана опублікував у Facebook головний редактор Defense Express Сергій Згурець.

Раніше на озброєнні української армії з аналогічних були тільки 152-мм гармати – радянський стандарт.

Експерти припускають, що Богдана – прототип гаубиці, яку створили за зразком гармати з бойового модуля польської САУ Krab на українській колісної основі (повнопривідна вантажівка КрАЗ-6322 із формулою 6х6).

Раніше Укроборонпром розглядав ідею створення такої ж САУ, але на гусеницях.

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З інших знімків зрозуміло, що САУ використовує спарену броньовану кабіну для розміщення розрахунку бойової машини.

Богдана має автоматизовану систему наведення і систему заряджання боєприпасів.

Також на ній помічені контейнери, здатні вмістити від 20 снарядів.



Фото: Юрій Бірюков/Facebook

Фото: Юрій Бірюков/Facebook Фото: Юрій Бірюков/Facebook 155-мм САУ Богдана – перші фото / 3 фотографии

Нагадаємо, 7 серпня міністр оборони Степан Полторак розповів про випробування 155-мм САУ Богдана, проте до цього моменту її зовнішній вигляд був засекречений.

Раніше українські військові отримали сучасні панорамні окуляри нічного бачення американського виробництва – GPNVG-18 від компанії L-3.

Фото: Сергій Згурець, Юрій Бірюков