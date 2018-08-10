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Бунт у СІЗО: торнадівцям допомагали двоє співробітників

Службове розслідування встановило причетність двох співробітників Лук’янівського СІЗО до бунту, який напередодні організували колишні бійці батальйону Торнадо.

Про це повідомив прес-секретар заступника міністра юстиції Юрій Маслак, передає Інтерфакс-Україна.

– Службове розслідування йде, вже можна говорити про двох співробітників, які допомагали екс-торнадівцям, сприяли тому, щоб усіх їх перевели в одну камеру, щоб передати заборонені предмети, – сказав він.

Також Маслак повідомив, що як поліція, так і Мін’юст ведуть свої службові розслідування у рамках кримінального провадження. Після закінчення службової перевірки матеріали будуть передані правоохоронцям.

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Нагадаємо, що колишні бійці Торнадо влаштували бунт в Лук’янівському СІЗО, коли дізналися, що їх хочуть розділити і перевести до різних закладів тимчасового ув’язнення.

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