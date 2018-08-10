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Дегрік: Варто активніше просувати свій продукт через Facebook

Соціальна мережа Facebook активно сприяє розвитку IT-індустрії, і українським розробникам онлайн-ігор варто це використовувати.

Таку думку висловила засновник і генеральний директор ФК Леогеймінг Пей (CEO LeoGaming) Альона Дегрік.

– Facebook пропонує понад 80 способів оплати покупок віртуальної валюти або предметів в онлайн-іграх. При цьому розробники ігор можуть встановлювати ціни в національних валютах користувачів. Якщо ж розробник встановлює ціну в своїй національній валюті, Facebook автоматично конвертує її в ту валюту, яка використовується в країні користувача. Це важливо для тих гравців, які використовують найбільш популярні способи платежів в Facebook – з кредитної картки або з рахунку мобільного телефону. Їм не потрібно перераховувати курс своєї національної валюти на курс валюти розробника, – сказала вона.

Дегрік також зазначила, що, інтегруючись в системи міжнародних платежів, Facebook стає важливим фактором на ринку цифрового рітейлу.

– Оплата з картки на картку, PayPal, системи грошових переказів Western Union, MoneyGram – ці та інші способи оплати користувачі можуть використовувати, не виходячи з соціальної мережі. А розробники, відповідно, мають можливість просувати свій продукт, використовуючи ресурси Facebook. Це дієвий інструмент для IT-індустрії, – вважає експерт.

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На думку Дегрік, ефективності продажів в системі платежі Facebook сприяє і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс соціальної мережі.

– Розробник може легко управляти своїми ціновими пропозиціями. У нього є можливість пропонувати знижки, організовувати акції – це дозволяє залучати в онлайн-ігри нових користувачів або повернути тих, які тимчасово втомилися від гри. Безумовно, розробникам онлайн-ігор варто активно користуватися інструментами Facebook для розвитку свого бізнесу, – резюмувала Альона Дегрік.

До слова, Альона Дегрік розповіла, як підключити та убезпечити платежі в Instagram

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