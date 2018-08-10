До 2019 року – у МЗС України зробили заяву щодо миротворців

Україна наполягатиме на введенні миротворчої місії “блакитних касок” ООН у Луганську і Донецьку область до 2019 року.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко в ефірі одного з українських телеканалів, передає АиФ.

Він уточнив, що лише у присутності місії ООН у регіоні ситуація може бути стабілізована, а Мінські угоди будуть виконуватися.

Радник глави МВС додав, що Україні спочатку доведеться переконати РФ у необхідності розміщення блакитних касок на Донбасі, щоб бути впевненою, що на рішення Радбезу ООН не буде накладено вето.

– Для миротворчої місії необхідне рішення Ради безпеки ООН. А там серед 5 постійних членів – Росія. Тому домовлятися, що ми готові на цю операцію, треба і з нею, – зазначив Варченко.

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До речі, нещодавно Клімкін заявляв, що посилення міжнародного тиску на Росію змусить Кремль змінити свою позицію щодо умов розміщення миротворців на Донбасі.

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