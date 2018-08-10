Карта буде заблокована! Українцям надходять підозрілі СМС від “банків”

Шахраї знайшли новий спосіб отримати доступ до рахунків і карт клієнтів українських банків.

Аферисти почали розсилати СМС з попередженням про блокування рахунку, якщо людина не звернеться до центру реєстрації. Ця установа є фейковою, а насправді людину з’єднують з іншим шахраєм, який дізнається у них не лише особисту інформацію, а й номер карти з CVV/CVC-кодами.

Саме таким чином зловмисники можуть отримати доступ до чужого рахунку і зняти звідти кошти.

Таке повідомлення надійшло і журналісту Фактів ICTV.

Державні банки рекомендують громадянам не надавати жодної інформації про рахунки по телефону і у разі отримання такого роду дзвінків звертатися у банк особисто.

Також існує сайт для перевірки номерів. Потрібно лише вбити підозрілий номер у систему пошуку, що ми і зробили. Сервер показав 100% небезпеки, а у коментарях до даного номеру наступне:

– Прийшло СМС про блокування картки, але на цей номер жодна картка не зареєстрована. Шахраї! Приходить СМС з номера 0999145497 із загрозою блокування карти банком, хоча на цей номер жодна картка не зареєстрована! Вказано номер 0445920619, на який потрібно зателефонувати для авторизації. Шахраї!

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До речі, раніше Факти ICTV писали, як уникнути афери з орендою квартир.