Коли буде перший дзвоник – 1 чи 3 вересня

Свято першого дзвоника може бути як 1 вересня, в суботу, так і 3 вересня, у понеділок. Це справа кожного окремого закладу освіти.

Про це у Міністерстві освіти і науки повідомили у відповідь на запит УНН.

– Оскільки питання організації освітнього процесу у закладі загальної середньої освіти належить до виключної компетенції закладу освіти, рішення про проведення свята першого дзвоника приймає заклад освіти. Тому таке свято може бути проведеним як 1 вересня, так і 3 вересня, – сказали у відомстві.

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