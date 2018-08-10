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Легше поїхати в Туреччину! Як змінилися сервіс і ціни у Криму

Серед туристів в окупованому Криму в основному росіяни. Однак і ті незадоволені відпочинком – скаржаться на сервіс і необгрунтовано високі ціни.

Крим

На пляжах в окупованому Криму журналісти Радіо Свободи знайшли відпочивальників із Москви, Нижнього Тагілу, Краснодарського краю, Магадана, Санкт-Петербурга.

Також зустріли туристів із Миколаєва та Кривого Рогу.

Більшість відпочивальників незадоволені як цінами, так і сервісом. Вони все частіше порівнюють відпустку в Криму з Туреччиною.

– Якщо брати за ціновою політикою, легше поїхати в Туреччину, ніж тут провести відпочинок із дітьми, – зізнається турист.

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ЗМІ підрахували, що вартість відпочинку в Ялті в стандартному готелі становить 86 тис. грн за 12 діб.

– За ці гроші в Туреччині та Єгипті ми б уже шикували. Там за такі гроші нас вилизують. А тут приїжджаєш – тобі ще й плюють, – каже туристка.

До речі, Факти ICTV дізналися, як змінилося життя у Криму через чотири роки після анексії півострова.

Відео, фото: Радіо Свобода, Pixabay

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