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На Поштовій площі підтопило розкопки – активісти перекрили дорогу

На Поштовій площі в ніч на 9 серпня почало затоплювати розкопки.

У ніч на 9 серпня розкопки на Поштовій площі почало затоплювати, повідомив депутат Київради Сергій Гусовський у Facebook.

– Може, це аварія однієї з мереж, може, це ґрунтові води. У будь-якому випадку це біда, – написав він.

Поліція зафіксувала факт руйнування пам’ятки археології.

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Активісти, які вимагають створення музею на Поштовій площі, перекрили прохід через її пішохідну частину через те, що сталося.

– Стався прорив водопроводу. Київводоканал перекрив його і цієї ночі відремонтував, але як засвідчили представники ДСНС, протікання продовжується з дренажних систем… Очевидно, дренажна система повинна була впоратися, але вона не дороблена забудовником і не виконує своїх функцій. Розкопки знаходяться під загрозою. Також під загрозою знаходяться пішоходи, оскільки надійність будівельної конструкції викликає питання, – розповіла активіста Аннабела Моріна кореспонденту Інтерфакс-Україна.

До слова, Київська міська рада прийняла рішення про збереження артефактів, знайдених на Поштовій площі.

Фото: Аннабелла Моріна, Сергій Гусовський

Відео: Клуб Коренного Киевлянина

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