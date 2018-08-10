На Поштовій площі затопило розкопки – причина

Археологічні розкопки на Поштовій площі в Києві затопило через тріщини в заглушці водоводу.

Про це повідомляє прес-служба Київводоканалу.

– Було визначено, що аварія сталася через тріщину в заглушці водоводу. Зараз бригада відкачала воду з місця розкопок, – зазначили у відомстві.

У прес-службі додали, що ремонтні роботи пройдуть вночі, зараз вони неможливі через дорожній рух.

Голова інформаційного управління Київводоканалу Вікторія Яковлєва у коментарі Радіо Свобода пояснила, що подібні прориви відбуваються близько 30 разів на день.

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– Аварія усунена, сьогодні вночі заварені свищі, які там були, тому що ця труба стара, 80-х років. В даний час вода туди не надходить, але ви бачите, що і зараз вона просочується крізь грунт. Це пов’язано, по-перше, з тим, що було багато дощів, грунт насичений водою дуже сильно, плюс додалася ця аварійна ситуація на п’ятисотці (труба діаметром 50 сантиметрів – Ред.), – пояснила Яковлєва.

За її словами, якщо б дренажна система працювала так, як треба, то не було б такого великого накопичення води – вона відводилася б у дощову каналізацію.

Нагадаємо, на Поштовій площі в ніч на 9 серпня почало затоплювати розкопки.

Фото: А. Морина, segodnya.ua.