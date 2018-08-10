Надати медичну допомогу Сенцову та звільнити політв’язнів – ЄС висунув вимоги РФ

Євросоюз очікує, що Росія забезпечить українському політв’язню Олегу Сенцову належне лікування.

В Європейському Союзі очікують, що Росія забезпечить належне лікування українському політв’язню Олегу Сенцову, який голодує вже 89 днів, повідомляє прес-служба Європейської служби зовнішніх справ.

– Стан здоров’я пана Сенцова, згідно з повідомленнями, стрімко погіршується. Ми очікуємо, що Росія забезпечить його належною медичною допомогою в інституалізованому медичному закладі у відповідності з тимчасовим заходом Європейського суду з прав людини від 25 липня, – йдеться у повідомленні.

ЄС також очікує, що міжнародні стандарти із захисту прав людини у Криму будуть дотримані і всі незаконно утримувані під вартою українські громадяни на півострові та в Росії будуть звільнені.

Читайте: Сенцов на межі життя та смерті. Клімкін закликає світ змусити РФ його звільнити

До слова, для помилування українського політв’язня Олега Сенцова відповідне подання повинна розглянути спеціальна комісія.