Наступ РФ на Донбасі. В Україні оцінили загрози

Володимир Путін зараз навряд чи зважиться на масштабний наступ в Україні, але зберігається ймовірність розширення вже існуючих конфліктів.

Таку думку Апострофу висловив екс-глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж.

– На сьогодні можна стверджувати, що реальної системної загрози глобальних наступів немає. Але можливо локальне розширення зони конфліктів або бойових операцій, – уточнив він.

При цьому Маломуж вважає, що є постійна загроза наступу з боку Кремля, який хоче показувати свою силу і водночас стримувати українську армію щодо звільнення територій.

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Раніше російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський заявив, що Володимир Путін зробить останню спробу захопити Україну на парламентських виборах у 2019 році.

Фото: Scott Olson/Getty Images