Огляд на 360° і управління танками: в Україні створили шолом віртуальної реальності

Компанія LimpidArmor з України представила спеціальну розробку в оборонній сфері – шолом віртуальної реальності з AR-окулярами для управління важкою технікою.

Проект отримав назву Land Platform Modernization Kit. Також були проведені перші тестування на танковому полігоні Десна. Для випробування шолома був задіяний танк Т-64.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

– Наша розробка – це не просто шолом доповненої реальності, який дозволяє операторам танків бачити на екрані AR-окулярів повну панораму того, що відбувається зовні броньованої машини, а отже, краще ворога володіти ситуацією на полі бою. Ми пропонуємо комплексне рішення, здатне візуалізувати практично всі процеси, пов’язані з управлінням і обміном інформацією між операторами наземного транспорту, а також зменшити втрати від дружнього вогню, – повідомив CEO проекту Михайло Гречухін.

Land Platform Modernization Kit йде у комплекті з вісьмома камерами з оптичною стабілізацією, які встановлюються на корпусі керованого транспорту. Таким чином, водій отримує панорамну зйомку на 360 градусів навколо своєї машини. Система дає змогу відслідковувати на екрані стан транспорту, поточні завдання і підказки про розміщення техніки поблизу.

У LimpidArmor зазначають, що розробки за проектом велися спільно з фахівцями Техкомітету альянсу з питань стандартизації систем доповненої реальності.

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