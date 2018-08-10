Ольга Богомолець взяла участь у нагородженні найкращих лікарів України

10 серпня у Києві видатних українських лікарів нагородили орденом Святого Пантелеймона.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила народний депутат України, голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець, яка вручала нагороду найкращому медику.

– Я мала честь вручити відзнаку в одній з номінацій – Найкращий медичний працівник. Участь у цій номінації брали фельдшери та медичні сестри. Вимоги до номінантів були однакові – це професійність, вміння надати першу допомогу, створити комфорт, посміхнутися пацієнту, що, безсумнівно, допомагає лікуванню», – зазначила парламентарій.

Як розповіла нардеп, перемогу в номінації та грошовий сертифікат від оргкомітету Ордену Святого Пантелеймона отримала Наталія Тимошенко, яка надавала медичну допомогу військовим та мирним жителям на Донбасі під час бойових дій у жовтні 2014 року.

– Вона проявила високий професіоналізм, відданість справі, милосердя, гуманізм та активну громадянську позицію під час бойових дій в місті Авдіївка, за що, в грудні 2014 року, була нагороджена Подякою Донецької облдержадміністрації за надання високоякісної кваліфікованої медичної допомоги населенню області, постраждалому в результаті проведення антитерористичної операції. Пишаюся, що в Україні є такі люди! – відзначила голова парламентського комітету.

Також під час урочистої церемонії Ольга Богомолець виконала пісню на слова української поетеси Ліни Костенко, яку присвятила матерям загиблих героїв України.

– Пісня Колискова для мами присвячена всім матерям десяти тисяч наших загиблих героїв України, тим матерям, які тримали їх маленькими на руках, які водили їх в школу, в садочок, які досі дивляться на їх дитячі фотографії, які їх не дочекались… Вони народили для України справжніх героїв, справжню еліту нації, – підкреслила політик.

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Зазначимо, що церемонія нагородження лікарів відбулася у Києві у Національному академічному театрі імені Івана Франка. Орден Святого Пантелеймона – це громадська нагорода, яка присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я.