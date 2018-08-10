Омелян розповів, коли з Херсона почнуть літати лоукостери

З наступного року з Херсона почнуть літати лоукост-авіакомпанії.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що лоукостери почнуть літати з Херсона з наступного року, повідомляє УНІАН.

Крім того, іноземна авіакомпанія може створити свою дочірню компанію в Україні і базуватися в Херсоні.

– Ми сподіваємося, що з наступного року з Херсона полетять лоукости. Ми працюємо з великим європейським перевізником з цього питання, сподіваємося на підтримку української авіакомпанії МАУ, а також є цікаві переговори з авіакомпанією, яка хоче створити свою дочірню компанію в Україні і хоче обрати свою базу в Херсоні. Щось із цих варіантів неодмінно спрацює, і наступного року Херсон матиме великі перспективи, – сказав Омелян.

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До слова, авіакомпанія SkyUp планує відкрити продаж квитків на внутрішні і міжнародні регулярні рейси.