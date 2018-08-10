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Під Житомиром затриманий вбивця 20-річної дівчини

У Житомирській області затримали підозрюваного у вбивстві 20-річної Ганни Голубенко, яку знайшли мертвою на околиці села Бондарці.

Про це інформує УНІАН.

– Єдине, що можу сказати, що підозрюваного у вбивстві ми дійсно вчора затримали. Детальну інформацію поки не даємо до обрання затриманому запобіжного заходу, проте обов’язково повідомимо пізніше, – заявив він.

Читайте: В Одеській області спіймали педофіла, який зґвалтував 8-річного хлопчика

Нагадаємо, вчора тіло зниклої ще 2 серпня 20-річної житомирянки знайшли в яру на околиці села Бондарцы Житомирського району.

Фото: Facebook.

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