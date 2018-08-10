Під Житомиром затриманий вбивця 20-річної дівчини

У Житомирській області затримали підозрюваного у вбивстві 20-річної Ганни Голубенко, яку знайшли мертвою на околиці села Бондарці.
Про це інформує УНІАН.
– Єдине, що можу сказати, що підозрюваного у вбивстві ми дійсно вчора затримали. Детальну інформацію поки не даємо до обрання затриманому запобіжного заходу, проте обов’язково повідомимо пізніше, – заявив він.
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Нагадаємо, вчора тіло зниклої ще 2 серпня 20-річної житомирянки знайшли в яру на околиці села Бондарцы Житомирського району.
Фото: Facebook.
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