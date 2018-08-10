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Погода в Україні на сьогодні, 10 серпня (КАРТА)

Сьогодні на всій території України переважатиме суха та сонячна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, дощі з грозами очікуються лише на Закарпатті.

Водночас тут буде найвища температура по Україні – до +32.

У південних областях +31, на заході, півночі, а також у центрі та більшості східних регіонів протягом дня – від 26 до 29 градусів тепла.

Найпрохолодніше – не вище +27 – у Сумській, Харківській та Луганскій областях.

У Києві сьогодні без опадів, вдень 27-29 вище нуля.

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