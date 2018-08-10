Росія розглядає азовське узбережжя як плацдарм для експансії – Турчинов

Росія розглядає Азово-Чорноморський регіон як плацдарм для експансії.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що військово-політичне керівництво РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як плацдарм для експансії, передає прес-служба відомства.

За словами Турчинова, нарощування військової присутності РФ поєднується з грубим порушенням міжнародного морського права в Азовському морі.

– Ми бачимо спроби РФ фактично почати військово-економічну блокаду Азовського узбережжя України, – сказав секретар РНБО.

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Він додав, що на маріупольському напрямі не виключається проведення ворогом як сухопутних, так і морських десантних операцій уздовж Азовського узбережжя.

Для адекватної протидії російській експансії необхідне посилення військово-морської присутності України в регіоні.

До слова, керівництву ЗСУ доручили вжити заходів через незаконні зупинки та огляд українських та іноземних суден, що йдуть в порти Азовського моря.