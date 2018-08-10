Сенцов на межі життя та смерті. Клімкін закликає світ змусити РФ його звільнити

Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав світ вимагати у Росії звільнення українського політв’язня Олега Сенцова.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін опублікував у Twitter повідомлення із закликом до світової спільноти вимагати у РФ звільнення українського політв’язня Олега Сенцова.

– Сьогодні 89-день голодування Олега Сенцова, ув’язненого в РФ. Олег перебуває на межі життя і смерті. Кожного дня може статися непоправне. Як людина та громадянин України я прошу всіх підтримати Олега та вимагати від Росії звільнити його. Солідарність не має меж, а життя людини – має, – написав Клімкін.

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До слова, український омбудсмен Людмила Денісова просить Москву не затягувати з помилуванням. І в найкоротший термін розглянути прохання матері Сенцова.

Напередодні Денісова оприлюднила світлини Олега з російської колонії. На них видно – Сенцов дуже змучений. Його адвокат Дмитро Дінзе стверджує, нині український режисер у критичному стані. Він практично не встає, аби перебувати при свідомості. Втратив 30 кілограмів. За словами захисника – після 114 дня голодування – Олег може не вижити.