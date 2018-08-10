Сенцов виглядає гірше, ніж на фото. Все приховує роба – адвокат

Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов виглядає гірше, ніж на фото, які вчора отримала український омбудсмен Людмила Денісова.

Про це адвокат Дмитро Дінзе розповів в інтерв’ю Медузі.

– Він (омбудсмен Ямало-Ненецького автономного округу Анатолій Сак – Ред.) сфотографував Олега в тому стані, в якому він знаходиться. Але знімок передає не все — насправді він виглядає ще гірше, – сказав Дінзе.

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Адвокат зазначив, що тюремна роба приховує впалий живіт і худі ребра Сенцова.

– Його ж не попросили роздягнутися, показати свою статуру; видно, що форма на ньому висить. Ця роба або повнить людину, або висить на ній, як на вішалці. На фото видно, що він досить сильно схуд. Він не показує свою грудну клітку і впалий живіт — це, звичайно, справило б більше враження, – розповів він.

Нагадаємо, вчора уповноважений з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова опублікувала фото Сенцова, зроблені у колонії Білий ведмідь в Лабитнангі на 88-й день голодування. За інформацією, яку їй передали, Олег активний, ходить дивиться телевізор, читає книги.