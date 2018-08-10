Що робити, коли не пускають на пляж і змушують платити за тапчан

Чинне законодавство України не дозволяє стягувати гроші за відвідування пляжів.

Відповідно до чинного законодавства України стягування плати за вхід до пляжу є протизаконним. Якщо вхід на пляж обмежують та вимагають плату, то ви можете одразу викликати поліцію, повідомляє КП Плесо.

Водний кодекс України визначає два види водокористування: загальне та спеціальне.

– Відповідно до статті 47 ВКУ, загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об’єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без закріплення водних об’єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів, – йдеться у повідомленні.

Обмеження або заборона громадського користування допускається локально лише з метою охорони життя і здоров’я громадян, охорони навколишнього природного середовища.

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Спеціальним водокористуванням називають забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти. Воно є платним і здійснюється на підставі дозволу державних органів.

На території пляжів можуть надаватися платні послуги приватних підприємців (оренда тапчанів, сезонна торгівля продуктами харчування, тощо).

– Будь-яке нав’язування таких товарів та послуг є неприпустимим. Робота торгових точок, які розгортають комерційну діяльність без законних підстав, припиняється із залученням правоохоронних органів, – йдеться у повідомленні.

До слова, на пляжі в Лузанівці сталася навала медуз-корнерот, що досягають деколи 50-60 сантиметрів в діаметрі і 10 кг у вазі.

Фото: КП Плесо