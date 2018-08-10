Смерть для наших ворогів! Чим Україна здивує на День незалежності

У мережі з’явилося відео репетиції параду до Дня Незалежності. На ньому – військова техніка, яку вже охрестили “смертю ворогів”.
Відео опублікував радник президента Юрій Бірюков у Facebook.
– Я не знаю, як описати це відчуття, як передати мурашки по шкірі, тремтіння тіла в резонансі з коливанням землі.
Повільно та величаво, гордо й струнко, повз пройшла смерть для наших ворогів, – написав він.
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До слова, в мережі вже з’явилися перші фото нової САУ Богдана зі 155-мм гарматою під стандарт НАТО.
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