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Смерть для наших ворогів! Чим Україна здивує на День незалежності

У мережі з’явилося відео репетиції параду до Дня Незалежності. На ньому – військова техніка, яку вже охрестили “смертю ворогів”.

ЗСУ парад на День незалежності

Відео опублікував радник президента Юрій Бірюков у Facebook.

– Я не знаю, як описати це відчуття, як передати мурашки по шкірі, тремтіння тіла в резонансі з коливанням землі.

Повільно та величаво, гордо й струнко, повз пройшла смерть для наших ворогів, – написав він.

Читайте: Українська армія отримає канадські снайперські гвинтівки PGW LRT-3

До слова, в мережі вже з’явилися перші фото нової САУ Богдана зі 155-мм гарматою під стандарт НАТО.

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