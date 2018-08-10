Справу Кернеса закрили

Київський райсуд Полтави закрив кримінальне провадження щодо мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Суддя Андрій Антонов розцінив систематичну неявку прокурорів на дебати у справі Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Блінніка та Євгена Сміцького як відмову від обвинувачення та закрив кримінальне провадження.

Сам Кернес сказав журналістам, що очікував виправдувального вироку після судового розгляду справи про викрадення двох активістів Євромайдана у 2014 році.

– Очікував виправдувального вироку…Я зрозумів цю постанову таким чином, що провадження припинено у зв’язку з тим, що прокурори систематично не з’являлися до зали судового засідання у призначений час, і суддя розцінив це як систематичну неявку, – пояснив мер Харкова.

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Нагадаємо, 2 березня 2015 року ГПУ повідомила Геннадію Кернесу про підозру за трьома статтями: незаконне позбавлення волі або викрадення людини, катування і погроза вбивством.

Фото: Геннадий Кернес/facebook