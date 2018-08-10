Ситуація на Донбасі: ворог б’є з мінометів, є втрати

За добу окупанти 45 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, тричі – із важкого озброєння. Внаслідок бойових дій один військовий загинув, ще двох поранено.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

За даними штабу, бойовики вели вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Новотошківського, Новозванівки, Троїцького, Луганського, Новолуганського, Майорська, Зайцевого, Мар’їнки, Красногорівки, Старогнатівки, Новомихайлівки, Богданівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

Окрім того, ворог обстріляв із мінометів калібру 82 мм наші позиції поблизу Новолуганського, Гнутового та Лебединського, а у районі Мар’їнки зафіксована робота ворожої снайперської групи.

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Бойовики російських окупаційних військ 4 рази обстріляли українських захисників біля Опитного, Новомихайлівки, Павлополя та Широкиного.

За даними розвідки, одного окупанта знищено, 4-х поранено.

До слова, раніше спецпредставник Держдепу США у справах України Курт Волкер заявив, що Росія блокує моніторингову місію ОБСЄ, щоб приховати гуманітарну і економічну катастрофу на Донбасі.

Фото: Міноборони