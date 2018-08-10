Троянський кінь: Порошенко застеріг ЄС щодо Північного потоку-2

Президент України Петро Порошенко закликає європейських партнерів відстоювати власну енергетичну безпеку і назвав російський газопровід Північний потік-2 троянським конем Кремля.

– Північний потік-2 – це троянський кінь Кремля проти європейської енергетичної і, врешті-решт, геополітичної безпеки. Відмова від реалізації проекту в рамках Третього енергетичного пакету ЄС та свідоме невиконання Газпромом рішень Стокгольмського арбітражу по справах з Україною – це чіткі і недвозначні сигнали щодо справжніх мотивів газопроводу і його потенційних катастрофічних наслідків для Європейського Союзу, – заявив Петро Порошенко.

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Крім того, глава держави закликав європейських партнерів твердо відстоювати власну енергетичну безпеку і якнайшвидше позбутися оманливих та згубних кремлівських чар.

Раніше Факти ICTV писали, що у Грайфсвальдській затоці почалася укладка перших труб газопроводу Північний потік–2.

Фото: dreamstime.