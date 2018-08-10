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Ціни на продукти падають! Що та на скільки здешевшало в Україні

Ціни на продукти в Україні продовжують знижуватися. У липні вартість продовольства впала на 1,9%.

За даними Державної служби статистики, в липні, порівняно з червнем, ціни на продовольство знизилися на 1,9%, повідомляє Кабмін у Facebook.

Найбільше в впали в ціні сезонні продукти – овочі та фрукти, а також яйця.

Також знизилися ціни на молоко, молочні продукти, сало та свинину.

Читайте: В Україні значно здорожчає хліб – коли і на скільки

У той же час здорожчала яловичина. Тепер кілограм продукту коштує 136,4 грн (подорожчання на 5,6%).

Раніше експерти спрогнозували, які продукти здорожчають восени.

Фото: Pixabay

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