В Україні заборонили 2 популярних медпрепарати

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила 2 медпрепарати, які не відповідають основам законодавства.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Під постійну заборону потрапив Структум (Structum 500 mg, 60 kapsulek) серія G02010 компанії Pierre Fabre Medicament, Francja.

Цей препарат був ввезений на територію України з порушенням вимог законодавства – ліки ввезено без перекладу з іноземної мови (польської). Ці ліки застосовують при лікуванні остеоартрозу та міжхребцевих остеохондрозів.

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Також на території України заборонено реалізовувати, застосовувати і зберігати розчин для ін’єкцій Гепарин-Індар Серія АВ 178-1/1, 5000 МО/мл, по 5 мл (25000 МО) у флаконі; по 1 або по 5, або по 100 флаконів у пачці, ТОВ Юрія-Фарм, Україна.

Гепарин потрапив під постійну заборону на підставі невідповідності зразків серії 131216А.

Розчин використовують для профілактики та лікування тромбоемболічних захворювань та їх ускладнень, при операціях на серці та судинах, прямому переливанні крові, діалізі та ін.

Раніше Факти ICTV писали, що вживання Ібупрофену, Диклофенаку, Целекоксибу, Мефенамінової кислоти і Напроксену може призвести до серцевого нападу або інсульту.

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