Вражаючі винаходи українців: від опріснення води до безін’єкційного аналізу крові

Вже через пару тижнів країна святкуватиме 27-й день народження. Не дивлячись на свій невеликий вік, вона має насичену історію. Тож Факти ICTV продовжують спецпроект розповідей про людей, події та явища, що вирізняють Україну у світі. Цього разу мова піде про винаходи.

День Незалежності Україна святкуватиме 27 раз. Тиждень тому ми склали рейтинг українських музикантів. Тож вже традиційно продовжуємо нашу підбірку. Цього разу ми вирішили розповісти про сім відкриттів часів незалежної України, які вразили увесь світ.

А ще розкажемо про 2 приклади винаходів, які, на жаль, Україна до власної скарбниці віднести не може. Адже автори робіт, хоча і є нашими співвітчизниками, але з різних причин зробили свої відкриття за кордоном. Або ж просто Батьківщина не оцінила їх винаходи.

Топ-7 українських винаходів

Зварювання живих тканин

Ідея зварювання живих тканин замість зшивання з’явилася у вчених інституту електрозварювання імені Євгена Патона. У 1993 році вони провели низку експериментів, які довели можливість отримання зварного з’єднання різних м’яких тканин тварин. Пізніше почалися експерименти зі зварювання тканин видалених органів людини.

Зараз технологію застосовують у десятках українських клінік та вивчають закордонні спеціалісти. Метод має широкі перспективи розвитку застосування у низці медичних напрямків. А в перспективі технологія може бути корисною навіть у космосі та на морських суднах.

Опріснення морської води

Технологію опріснення морської води, придатної для пиття, розробив професор Одеської державної академії холоду Леонард Смірнов. Заморожена особливим чином морська вода перетворюється на кристали, з поверхні яких можна видалити сіль, шкідливі речовини, а також важкі ізотопи водню, які негативно впливають на гени і нервову систему людини.

Технологія придатна для будь-якої води, не лише морської. Винахід зацікавив інвесторів з континентів, де вже відчувається нестача прісної води – Африки та Америки.

Багаторічні батарейки

Київські вчені створили батарейку, що може працювати протягом 12 років. Вона вже здобула перемогу в одному з міжнародних конкурсів наукових проектів. Автори запевняють, що їх винахід кращий за вже існуючі аналоги.

Приміром, батарейки тривалої дії, які виготовляють у США, мають значно меншу силу струму. Творці наголошують, що їх виріб можна використовувати замість електричних акумуляторів для мобільних телефонів та автомобілів.

Екопаливо

Український інженер Володимир Мельников сконструював прилад, що переробляє відходи деревини і робить з них паливні брикети. Вони не виділяють неприємного запаху при згоранні та майже безвідходні – з тони сировини виходить лише 1 відро попелу.

Винахід інженера вже оцінили закордоном. Зараз українським приладом користуються у Польщі, Німеччині та Литві.

Їстівний поліетилен

Проблему пластикових відходів частково вдалось вирішити харків’янину. Сергій Тимчук присвятив пошукам рішення півтора десятка років. І знайшов його у кукурудзяному крохмалі. Саме він і складає основу харчового поліетилену.

Винахідник пропонує їсти продукти, навіть не розпаковуючи. Якщо ж упаковку зняти і викинути – вона розкладеться за кілька тижнів. Ще один приємний бонус нового поліетилену – подовження терміну зберігання харчових продуктів.

Навігатор для незрячих

Винахід одесита Бориса Чубіна покликаний допомагати людям з вадами зору орієнтуватись на місцевості. Коли хлопцю було 13 років, він винайшов унікальний навігаційний комп’ютер для слабозорих людей.

Прилад схожий на наручний годинник. Він відслідковує місце розташування власника і вказує йому подальший маршрут. Окрім стандартних програм, прилад може викликати службу невідкладної допомоги.

Розмовляюча рукавичка

Ще один винахід, покликаний полегшити людське життя – рукавичка для німих, що перетворює жести у слова. Студенти-винахідники створили сенсорний прилад. Схожа на звичайну, смарт-рукавичка розшифровує рухи, передає їх на мобільний пристрій та декодує у голосові повідомлення.

Вартість розробки обійшлась творцям у 75 доларів та свого часу увійшла до шорт-листа журналу TIME, як один з кращих винаходів 2012 року.

Неоцінені винаходи

Через фінансові труднощі реалізації проектів або ж просто через відсутність будь-якої перспективи втілити у життя власні наукові задуми, низка винахідників вимушена виїжджати закордон та реалізовувати свої наміри там.

Таких прикладів українська практика, на жаль, знає чимало. За підрахунками міністерства освіти, закордоном патентується втричі більше українських винаходів, ніж в середині держави. А буває і так, що створені в Україні прилади просто не використовують у нас через брак грошей на втілення. Далі наведемо лише два з сотень подібних прикладів.

Безін’єкційний аналіз крові

Вчений Анатолій Малихін придумав, як можна з’ясувати показники крові, не відбираючи її при цьому у пацієнта. Процедура передбачає кріплення на тіло людини датчиків, завдяки яким можна визначити більше 100 показників здоров’я з 98-відсотковою точністю.

Винахід виявився недешевим для вітчизняної медицини, тож українці і далі здають кров натщесерце, щоб дізнатись про стан власного здоров’я. Тим часом, роботою Малихіна користуються у низці країн на всіх континентах.

Математичне рішення

Українська вчена-математик Марина В’язовська, що працює в Німеччині, знайшла вирішення складної математичної задачі про пакування шарів у восьмивимірному просторі. Незрозуміле для більшості з нас формулювання означає, що науковець допомогла своїм колегам-технікам знайти спосіб виправити низку помилок в мобільних телефонах, інтернет-просторі та космічних дослідженнях.

За розв’язання складної задачі, яка не давала спокою колегам Марини кілька десятиліть, вчена отримала кілька математичних відзнак та міжнародну премію імені Салема.

Традиційно, сприймати рейтинг надто серйозно не варто. Адже під час підготовки матеріалу нам вдалось знайти значно більше достойних прикладів кмітливості українських вчених. Щоб умістити усі сучасні винаходи, знадобиться не одна добірка.

Фото: патонмед, enabletalk, dreamstime

Яна Семенюк