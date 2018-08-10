Як повернути гроші за навчання в Україні: умови та необхідні документи

З липня 2018 року вступили в дію зміни в Податковому кодексі України, згідно з якими можна повернути практично повну вартість навчання у вузах, училищах, приватних школах, ліцеях, в музичних, художніх та спортивних школах.

Відповідні поправки опубліковані в статті 166 (Податкова знижка) від 3 липня.

Компенсувати вартість навчання має право кожен офіційно працюючий і відраховуючий податки в бюджет країни українець. Але варто відзначити, що гроші повертаються тільки за минулий рік і при наявності всіх банківських чеків чи квитанцій з печатками.

Також потрібно зробити копію договору з навчальним закладом, в якому вказана сума оплати.

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Наприклад, якщо дитина навчається в платній школі в 2018 році, то в 2019 році можна прийти в податкову інспекцію з чеками за минулий рік і повернути гроші.

Процедура перевірки оплати займає 60 днів і якщо все гаразд, то гроші повертають.

В сервісний центр податкової інспекції подають:

– паспорт, ідентифікаційний код,

– свідоцтво про народження дитини або ID паспорт дитини, в якому вказані батьки,

– опікуни повинні взяти документи про те, що вони є офіційними опікунами,

– договір про навчання,

– платіжки і квитанції за навчання,

– довідка про доходи, яка підтверджує, що податки були відраховані,

– заяву із зазначенням реквізитів рахунку, куди повинні повернути гроші.

До речі, навчання триває два семестри, які припадають на різні роки, тому в податкову потрібно йти двічі. Розрахунок ведеться за календарний рік, а не навчальний.

Сума повернення розраховується за наступною формулою: суму оплати потрібно помножити на кількість місяців навчання за календарний рік. З неї вирахувати 18% прибуткового податку. Наприклад – вартість оплати 1000 гривень на місяць, студент навчається 10 місяців в навчальному році. Потрібно помножити 1000 на 10, а потім відняти 18%. Виходить, з витрачених 10 тис. грн вам повернуть 8200 грн.

До слова, під час вступної кампанії 2018 року збільшено держзамовлення на вчителів, фахівців із IT та аграрних наук.

Фото: dreamstime.