Як в Україні купити власне житло без позики

Купити власне житло без кредиту та розстрочки цілком реально. Які схеми існують та як обрати найвигідніший варіант без шкоди для гаманця, дізналися Факти ICTV.

Купити власне житло – мрія практично будь-якої людини. Щоправда втілити її виходить не у всіх: через нинішні ціни на нерухомість і рівень заробітних плат, своя квартира видається нездійсненною мрією.

У гонитві за власними квадратними метрами, чимало українців змушені грузнути в іпотеці, оформляти кредити чи брати розстрочку.

І все б нічого, але подібні зобов’язання українців лякають. Багато хто нарікає на нестабільність, тому вважає за краще знімати житло, тим самим переплачуючи орендодавцям.

Із таким мисленням чимало українців роками живуть на орендованих квартирах.

Хоча, якщо порахувати, скільки вони переплачують чужим людям за цей час, ціна власного житла вже не здається настільки захмарною.

Незважаючи на низькі зарплати й космічні ціни житла, обзавестися власною квартирою цілком реально. Головне – докласти максимум зусиль.

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Дохід із подвійним дном

Цей варіант буде доречним, якщо у вас є сім’я, і ​​всі її члени не тільки працюють, а й приносять додому гроші.

Наприклад, на зарплату дружини можна жити, а зарплату чоловіка відкладати на нерухомість.

Якщо у вас є кілька джерел доходу, гроші можна розподілити за таким же принципом.

Одна зарплата – в кишеню, друга – на картку з прицілом на майбутнє.

До речі, якщо вирішите розділити доходи, значно зручніше оформити для цього окрему картку.

Щоправда для себе потрібно чітко вирішити, що карта призначена виключно для накопичення.

Затягніть пасок тугіше

Проаналізуйте свої витрати. Зазвичай більша частина бюджету витрачається на дрібниці, які протягом року випливають у значні суми.

Забудьте про постійні поїздки на таксі – громадський транспорт в рази дешевше. У гарну погоду по можливості більше гуляйте пішки.

Доведіть собі, що зможете прожити без щоденних походів у кіно та ресторани.

Ніхто не говорить, що потрібно відмовитися від розваг повністю, але, якщо ви хочете заощадити, скоротити подібні витрати доведеться.

До речі, якщо у вас є можливість, поживіть тимчасово з батьками.

Так, це не завжди зручно, проте думки про придбання власного житла допоможуть заплющити очі на дискомфорт.

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Викиньте непотріб із життя

Один із найдієвіших способів щось купити – спершу щось продати.

Круто, якщо у вас є шматочок землі чи порожній гараж. Ця сума не покриє витрати на покупку житла, але може стати першим внеском для втілення мрії.

Не хочете продавати – здайте в оренду. Пасивний дохід ще ні для кого не був тягарем.

В іншому випадку, переберіть вдома старий мотлох. Хтозна, може в коморі завалялося щось для любителів антикваріату.

Непотрібні речі, одяг, техніку та різні дрібниці можна продати на інтернет-майданчиках.

Активний розпродаж речей дозволить накопичити кілька тисяч за рік. Непогано, правда? Головне, діяти без фанатизму.

Закордонні заробітки

Багато українців їдуть до Польщі або Чехії, щоб заробити гроші. За різними оцінками, за кордоном працюють від 8 до 10 млн українців.

Із них офіційний дозвіл на трудову діяльність мають лише 1,5 млн осіб.

Заради додаткового доходу українці готові працювати на заводах або плантаціях.

Багато хто має високу завантаженість, тому витрачати гроші особливо ніколи.

А якщо знайти роботодавця, який забезпечить вас житлом і харчуванням, додому можна привезти куди більше грошей.

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Бабуся з приданим

Як би не дивно це звучало, але чимало українців вирішують квартирне питання за допомогою одиноких пенсіонерів, які потребують догляду.

Схема проста: непрацездатну бабцю беруть на довічне утримання. Після її смерті квартира переходить людині, яка її доглядала.

Щоб уникнути проблем, слід переконатися в тому, що в пенсіонерки не намалюються далекі “родичі”, що претендують на квадратні метри.

Крім того, зафіксуйте всі свої благі наміри юридично.

Укладіть договір про те, що ви берете на себе зобов’язання по догляду за престарілою людиною в обмін на її житло.

Документ можна розірвати в будь-який момент. Але врахуйте, що після цього ви більше не зможете претендувати на майно. Та й витрачені гроші повернути не вийде.

Насправді варіантів покупки власного житла без позики дійсно багато, було б бажання, терпіння і наполегливість.

Погодьтеся, значно приємніше вкладати зароблені потом і кров’ю гроші у своє гніздечко, а не щомісяця віддавати їх чужим людям.

Своя квартира – це той фундамент життя і комфорт, заради якого часом можна потерпіти й перечекати будь-які незручності.

Головне – пам’ятати, заради чого ви це робите, і що отримаєте в результаті.

Марина Корзун