Ми не миритимемось з цим – Гройсман про “цензуру” у фільмі про Стуса

Глава уряду Володимир Гройсман доручив керівникам Мінкультури і Держкіно зробити все можливе, щоб у фільмі про Василя Стуса історія була подана чесно, повно і без спотворень.

Про це Володимир Гройсман написав на своїй сторінці в Facebook.

– Неприпустимо, коли будь-хто намагається впливати на українське кіно і підміняти історичну правду на вигідну будь-кому. Ми не повинні з цим миритись, – заявив Гройсман.

Про ситуацію зі зйомками фільму про Василя Стуса. Неприпустимо, коли будь-хто намагається впливати на українське кіно і… Опубліковано Volodymyr Groysman Субота, 11 серпня 2018 р.

Так, раніше стало відомо, що зі сценарію фільму про дисидента Василя Стуса, який має вийти на екрани у 2019 році, видалили усі згадки про кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, який виступав захисником у процесі над поетом, хоча сам Стус від нього відмовився.

Зі слів учасників знімального процесу, “продюсерам подзвонили з адміністрації Медведчука” і сказали, що якщо вони хочуть дозняти картину, не хочуть провокацій, то потрібно прибрати сцену суду над Стусом”.

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Продюсер стрічки Артем Денисов підтвердив інформацію про видалення сцен зі стрічки, однак, за його словами, сцену з Медведчуком вирізали лише через питання хронометражу фільму.

А ось інформацію про дзвінок від імені Медведчука Денисов назвав фейком.

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Фото: УНІАН