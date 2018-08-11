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На Донбасі затримали можливих соратників бойовиків – ООС

Поблизу Волновахи Донецької області затримали трьох осіб за підозрою у співпраці з бойовиками незаконного збройного формування “ДНР”.

Про це повідомили у прес-центрі штабу Операції об’єднаних сил.

– Затримання громадян відбулося на блокпосту, який розташований неподалік Волновахи. Причиною затримання стала інформація з бази даних Нацполіціі України, згідно з якою особи вважаються підозрюваними у співпраці з так званої “ДНР”, – відзначили в штабі.

Затримані громадяни передані співробітникам Волноваського відділу Нацполіціі України для подальших процесуальних дій.

Читайте: Вантажівки РФ незаконно перетнули кордон України на Донбасі – ОБСЄ

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі знищений один окупант, чотири отримали поранення.

Фото: прес-служба ВЗГ

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