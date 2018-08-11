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На сайті Білого дому розмістили петицію із закликом допомогти Сенцову

На сайті петицій до Адміністрації президента США розмістили петицію із закликом до порятунку українського політв’язня Олега Сенцова, який голодує вже 90 днів.

Петицію створено 9 серпня, передає Українська правда.

Вона має набрати 100 тисяч голосів до 8 вересня, щоб її розглянула адміністрація президента США.

Станом на вечір суботи зібрано 814 голосів.

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– Європейський парламент уже звернувся до Володимира Путіна з проханням негайно звільнити Олега Сенцова та інших. Тепер пора Америці сказати своє слово. Ми закликаємо наш уряд зайняти тверду позицію з цього питання і використати всі важелі, щоб вимагати негайного звільнення Олега Сенцова та інших українських політв’язнів у Росії, – йдеться в тексті петиції.

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Путін пообіцяв главі Франції Еммануелю Макрону відреагувати на ситуацію з українським режисером Олегом Сенцовим і швидко поширити інформацію про стан його здоров’я.

Фото: dreamstime.

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